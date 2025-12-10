Эксперт Вахрушева: случаев гриппа в России в четыре раза больше, чем ковида

Доля пациентов с коронавирусом не превышает 2,6%, отметила кандидат медицинских наук директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Около 11% пациентов в России болеют гриппом, в то время как доля пациентов с коронавирусной инфекцией остается невысокой и составляет 2,6%. Об этом ТАСС рассказала директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

"Пациенты с гриппом составляют около 11% заболевших. Доля пациентов с коронавирусной инфекцией сохраняется небольшой и составляет 2,6% случаев. Негриппозные ОРВИ - парагрипп, аденовирусная инфекция и другие выявляются в 13-18% случаев", - сказала она.

По словам Вахрушевой, с наступлением холодов по всей территории России отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). "Как у любых инфекционных заболеваний, у острых респираторных вирусных инфекций есть так называемый эпидемический порог - уровень заболеваемости, превышение которого диктует необходимость принятия срочных мер для снижения распространения инфекции, включающих как раз карантинные меры в детских садах, школах и других учебных заведениях", - пояснила собеседница агентства.

Эксперт объяснила, что рассчитывается этот уровень на основании показателей заболеваемости предыдущих сезонов. "К примеру, началом сезонной заболеваемости гриппа традиционно считается более 10% положительных результатов на грипп при лабораторном тестировании всех заболевших", - сказала Вахрушева.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России. За последнюю неделю заболеваемость выросла на 19,3%, зарегистрировано более 23,4 тыс. случаев гриппа, что в 1,7 раза больше, чем неделей ранее.

Наибольший рост заболеваемости респираторными инфекциями зарегистрирован в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует штамм A(H3N2), отметили в ведомстве. Отмечается также рост заболеваемости COVID-19: за неделю он составил 13,7% - было зарегистрировано около 11 тыс. случаев.