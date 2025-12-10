В ГД хотят разрешить продажу вейпов на остановках при отсутствии других точек

Комитет по охране здоровья планирует поддержать соответствующие поправки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Законопроект о запрете продажи табака и вейпов на остановках общественного транспорта предлагается дополнить поправками, которые позволят продавать никотинсодержащую продукцию в тех населенных пунктах, где это единственная точка продажи табака в городе. Комитет Госдумы по охране здоровья планирует поддержать эти поправки, рассказал ТАСС глава комитета Сергей Леонов (ЛДПР).

"К законопроекту Думы Хабаровского края о запрете продажи всей никотиносодержащей продукции, в том числе вейпов, на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения поступил ряд поправок. В основной из них предлагается сделать исключение для небольших населенных пунктов, если это единственный торговый объект табачной продукции. Комитет поддержит эти поправки", - сказал депутат.

Вместе с тем Леонов указал, что, по его мнению, табачные магазины на остановках "не нужны вообще". "Это потенциально место скопления людей, которые ждут свой транспорт. Поэтому законопроект станет дополнительным заслоном, ограничивающим продажу как сигарет, так и вейпов, и защитит граждан от пассивного курения", - объяснил он.

Парламентарий также подчеркнул, что комитет рекомендует Госдуме принять законопроект во втором чтении. "Убежден, что таким шагом мы оградим наше население, в том числе молодежь, не только от табачной продукции, но и от вейпов", - заключил Леонов.

О законопроекте

Документ на рассмотрение палаты парламента в мае 2025 года внесла Законодательная дума Хабаровского края, в первом чтении он был принят в октябре. Согласно действующим нормам, продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов. Авторы инициативы предлагают распространить этот запрет на продажу табака и вейпов в ларьках на остановках.