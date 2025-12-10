Муфтий Москвы: арабских туристов в РФ привлекает безопасность

Альбир Крганов отметил, что положительное отношение к России как к религиозной стране проявляется даже в отношении пищи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Арабских туристов в РФ привлекают безопасность городов и ценностный курс страны на поддержку религий, также большую роль играет развитая халяльная инфраструктура. Об этом рассказал ТАСС глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов.

"Такие решения связаны с желанием привлечь туристов, в том числе и в Россию. Так, мы слышали цифры от экспертов, что в прошлом году туристов из арабских стран у нас стало больше на 60%, сейчас из Саудовской Аравии открыты прямые рейсы. Поэтому у арабов большой интерес к России. Они считают, что Москва, Санкт-Петербург - самые безопасные города. И их, я бы сказал, очень привлекает курс (ценностный - прим. ТАСС) нашей страны", - сказал Крганов, отвечая на вопрос о последствиях взаимной отмены виз РФ с Саудовской Аравией.

По его словам, положительное отношение арабских туристов к России как к религиозной стране проявляется даже в отношении пищи. "Они считают, если мясо заколото православным человеком, то мусульманину его есть можно. То есть Россия, как православная страна, очень приемлема даже по еде", - отметил муфтий.

Крганов добавил, что арабам хорошо известна развитая в РФ халяльная инфраструктура. "У нас также есть гостиницы со стандартом халяль. Они об этом тоже знают", - поделился он.

Глава ДСМР уточнил, что интерес со стороны россиян тоже становится выше, поскольку им "открываются очень интересные направления отдыха у побережья Красного моря", а также становится доступнее совершение малого хаджа (умры) - малого паломничества в Мекку и Медину, которое, в отличие от "большого" хаджа, мусульманин может совершить в любое время года.

Ранее Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов.