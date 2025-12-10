Учителя китайского оценивают легкость усвоения языка русскоговорящими на 3,8 из 5 баллов

В опросе приняли участие более 100 преподавателей из различных университетов Китая, обучающих русскоязычных студентов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Преподаватели китайского языка как иностранного оценивают степень легкости усвоения предмета русскоязычными обучающимися на 3,8 балла из пяти. Об этом свидетельствуют результаты опроса школы по изучению китайского языка Skills Road, которые есть в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие более 100 преподавателей из различных университетов Китая, обучающих русскоязычных студентов.

"По пятибалльной шкале русскоязычные учащиеся оцениваются в среднем на 3,8 балла по степени легкости освоения языка, что указывает на умеренную сложность восприятия китайского для российской языковой группы", - сказано в результатах исследования.

По данным опроса, 78% преподавателей отмечают, что реальный уровень владения китайским у русскоязычных студентов в целом совпадает с их самооценкой. Среди основных запросов студентов педагоги выделяют интерес к методам запоминания иероглифов (41%) и совершенствованию произношения (38%), а также стремление научиться свободно выражать свои мысли на китайском языке (24%).

Основные трудности, по словам преподавателей, связаны с освоением тонов и различением близких по звучанию слов (84%), а также с построением сложных синтаксических конструкций (68%).

Отвечая на вопрос о мотивации, педагоги назвали в числе наиболее частых причин академические цели (67%), профессиональные перспективы (62%), интерес к китайской культуре (59%) и стремление к личному развитию (31%). Преподаватели отметили, что деление учебной цели на более мелкие задачи помогает студентам сохранять уверенность и мотивацию на протяжении курса, уточняется в итогах опроса.