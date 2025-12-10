В Петропавловске-Камчатском начали работу десять пурговых стоянок после циклона

Гражданам рекомендовали не выезжать на дороги на личном транспорте, чтобы не затруднять работу спецтехники

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Пурговые стоянки начали работу в Петропавловске-Камчатском после Охотоморского циклона. Дорожники устраняют последствия удара стихии, основные магистральные проезды расчищены, сообщили ТАСС в мэрии города.

"Оборудованы десять пурговых стоянок, техника на дорогах работала всю ночь, основные магистральные проезды расчищены. Гражданам настоятельно рекомендовано не выезжать на дороги на личном транспорте, чтобы не затруднять работу спецтехники", - рассказали в мэрии столицы Камчатки.

Как передает корреспондент ТАСС, в Петропавловске-Камчатском солнечно, температуры воздуха около ноля градусов. На дорогах гололедицы, автомобилисты освобождают машины из снежного плена. В соцсетях появляются сообщения от владельцев высокопроходимых автомобилей с предложением помочь вытащить увязший в снегу автотранспорт, многие делают это бесплатно. Занятия в школах города для первой и второй смены отменены.

Циклон подошел на юг Камчатки в ночь на 9 декабря, он принес в районы полуострова метель и порывистый ветер до 25 м/с. Это уже четвертый за последний месяц атмосферный вихрь, с начала декабря в Петропавловске-Камчатском выпало более 103% месячной нормы осадков.