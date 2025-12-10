В СФ предложили ввести тестирование на знание ПДД для езды на электросамокатах

По словам сенатора Артема Шейкина, необходимо найти "баланс между безопасностью пешехода, водителя самоката и той возможностью, которая дает передвижение"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Введение водительских прав для езды на маломощных электросамокатах может быть избыточным, но тесты на знание ПДД электросамокатчики должны проходить. Такое мнение в интервью ТАСС выразил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Сейчас на большинство электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности - с двигателем мощностью до 250 Вт - водительские права не нужны. Права категории "М", как для мопедов, нужны для управления электросамокатами с двигателем мощностью от 250 Вт до 4000 Вт.

"Я предлагал делать какие-то тесты <...> при получении разрешения на езду [на электросамокатах], какой-то элементарный тест <…> должен сдать [водитель], какие-то базовые хотя бы знания правил дорожного движения. Потому что они становятся такими же участниками дорожного движения, как те же мотоциклы, мопеды, машины. Поэтому они хотя бы должны знать, что зеленый - можно, красный - стой", - сказал сенатор, отвечая на вопрос о том, стоит ли вводить права на маломощные электросамокаты.

При этом Шейкин отметил, что в России этот вопрос нужно еще обсудить. "Опыт иностранных государств показывает, что есть там, где это принято, но у нас этот вопрос требует обсуждения. Я считаю, что необходимо найти тот самый баланс между безопасностью пешехода, водителя самоката и той возможностью, которая дает передвижение, особенно в крупных точках, где сосредоточено метро, чтобы этот транспорт все-таки был доступным. И вот наша задача - найти баланс", - объяснил он.