Все объекты ИНТЦ "Русский" прошли экспертизу

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Положительные заключения Главгосэкспертизы России получили все научно-образовательные кластеры, входящие в состав Инновационного научно-технологического центра "Русский", проект которого реализуется на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Фонда развития ИНТЦ "Русский" Елена Харисова.

"Сегодня, 10 декабря, успешно прошел экспертизу пятый НОК "Тихоокеанская школа", что означает завершение проверки проектной документации по всем объектам будущей инновационной экосистемы. Ранее положительные заключения получили научно-образовательные кластеры "IT-парк", "Биотехнологии", "Морская инженерия" и объекты комплекса "Биомедицина", - рассказала она.

Все проекты создаются на острове Русский по поручению президента России Владимира Путина. Кластеры объединят в себе лаборатории, исследовательские и учебные пространства, пилотные линии, инженерные сервисы и конгрессно-выставочные зоны, обеспечивая полный цикл разработки высокотехнологичных решений - от фундаментальной науки до опытного продукта.

"Завершение экспертизы всех объектов ИНТЦ "Русский" - важный этап в реализации проекта, который формирует современную научно-технологическую среду на Дальнем Востоке. Это подтверждает качество проработки решений и позволяет переходить к следующей стадии развертывания инфраструктуры. Для нас важно, что каждый кластер создается с учетом специфики острова, высоких требований к безопасности и функциональности, а главное - ориентирован на ускорение вывода отечественных технологий на рынок", - подчеркнула Харисова.

Генеральный директор Управляющей компании ИНТЦ "Русский" Максим Ведяшкин отметил, что впереди - практическая реализация проектов, которые должны обеспечить региону новые компетенции и вывести научно-технологическое развитие на иной уровень.

ИНТЦ "Русский" создан постановлением правительства РФ по инициативе ДВФУ. Это территория с особым преференциальным режимом, предназначенная для развития высокотехнологичного бизнеса на Дальнем Востоке России и продвижения российских наукоемких продуктов и технологий на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди основных направлений деятельности ИНТЦ - освоение ресурсов Мирового океана, развитие биофармацевтики и биотехнологий, создание новых средств взаимодействия человека с цифровым миром. Пилотная площадка в кампусе ДВФУ была открыта в сентябре 2025 года на полях X Восточного экономического форума при участии президента России и стала точкой входа для первых резидентов. Проект рассчитан до 2036 года и предусматривает поэтапное создание научной, образовательной и высокотехнологичной инфраструктуры для развития отечественных наукоемких технологий и привлечения бизнеса к работе на Дальнем Востоке.