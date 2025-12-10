ТАСС: ТЦК штрафуют и мобилизуют граждан за неправильное оформление отсрочки

Сотрудники территориальных центров комплектования стали чаще устраивать проверки на предприятиях и проверять правильность оформления брони, рассказали в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ТЦК штрафуют и сразу же мобилизуют граждан, которые неправильно оформили документы для получения отсрочки от мобилизации. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В начале месяца вступили в силу новые правила. ТЦК прекратили принимать бумажные заявления на отсрочку от мобилизации. Теперь только онлайн через "Резерв+" или ЦПАУ. Это привело к конфликтам при попытках граждан подать документы лично. Нами уже зафиксированы случаи отказа в приеме и принудительной доставки в ТЦК. Кроме того, участились проверки ТЦК на предприятиях. Проверяют правильность оформления брони. И если оформлена неправильно, выписывают штраф 35-60 тыс. гривен, а потом забирают на призывной пункт", - отметил собеседник агентства.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины мобилизационного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.