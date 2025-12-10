Врач Демидик: в России в 2026 году расширят программу диспансеризации

Как рассказал главврач сети клиник "Стратегия здоровья", в перечень обязательных исследований включат скрининг на антитела к вирусу гепатита C для граждан от 25 лет, а также проверку репродуктивного здоровья

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Программа диспансеризации в России в 2026 году будет расширена и дополнена новыми исследованиями, включая скрининги на вирусные гепатиты и обследования, направленные на оценку репродуктивного здоровья. Об этом сообщил "Известиям" главный врач сети клиник "Стратегия здоровья", врач-терапевт Дмитрий Демидик.

Согласно обновленным положениям приказа Минздрава №404н, в перечень обязательных исследований впервые включен скрининг на антитела к вирусу гепатита C для граждан от 25 лет. Периодичность составляет раз в 10 лет, пояснила газета.

Кроме того, в программу добавлен расширенный блок обследований по репродуктивному здоровью. У женщин предусмотрены тестирование на вирус папилломы человека и жидкостная цитология в установленных возрастных группах. Сохраняются и онкоскрининги: маммография, исследование на скрытую кровь в кале; для мужчин старше 45 лет - анализ ПСА на рак предстательной железы.

Отмечается, что будут усилены меры по обеспечению доступности диспансеризации для маломобильных граждан.

"То есть врач может выехать на дом, взять все необходимые анализы, провести обследование, либо производится доставка пациентов непосредственно в клинику", - отметил Демидик.

Диспансеризация, как и прежде, проводится для всех застрахованных в системе ОМС граждан: раз в три года для лиц 18-39 лет и ежегодно - для граждан от 40 лет. Если пациент не попадает в возрастной список текущего года, он может пройти профилактический развернутый осмотр.