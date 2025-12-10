СК проверит факт нарушения прав жителей отрезанного поселка на Камчатке

Единственную дорогу до Октябрьского регулярно размывает

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав жителей поселка Октябрьский на Камчатке, которые уже третий год регулярно оказываются отрезанными от других районов полуострова в связи с размытием дороги до населенного пункта. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Песчаную косу до поселка Октябрьского регулярно размывает из-за штормов, что затрудняет подъезд к рыболовецкому населенному пункту. Сейчас это единственная дорога до поселка.

"В СМИ и социальной сети сообщается о нарушении прав жителей поселка Октябрьского Камчатского края на качественную дорожную инфраструктуру. На протяжении длительного времени единственная автомобильная дорога по насыпной песчаной косе, соединяющей населенный пункт с материковой частью, в период морских штормов затапливается. В результате граждане оказываются в изоляции: проезд транспортных средств, а также доставка продуктов питания невозможны. Несмотря на запланированные в 2022 году научные изыскания с целью обеспечения бесперебойного передвижения населения, работы до настоящего времени не начаты. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Камчатскому краю Владимиру Владимировичу [Кулакову] провести процессуальную проверку и представить доклад о ее ходе и результатах", - сообщает ведомство.

Октябрьский - поселок в Усть-Большерецком округе Камчатки. В нем проживает около 1,2 тыс. человек.