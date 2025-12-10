Песков: Путин может и сам сесть за руль, передвигаясь по городу не в кортеже

Президент РФ также ездит и просто в машине, для которой не перекрывается движение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, не будучи в кортеже, передвигается по городу по-разному, в том числе и за рулем, сообщил в беседе с ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин на заседании Совета по правам человека рассказал, что не всегда ездит по городу "с мигалками и сигналами", а иногда передвигается "по-тихому", без кортежей - и в эти моменты, как и другие горожане, видит проблемы с бесконтрольным движением курьеров на электросамокатах.

"По-разному", - ответил Песков на вопрос, садится ли президент сам за руль в такие моменты или же просто едет в машине, для которой не перекрывается движение.