В Севастополе направят в 1,5 раза больше средств на поддержку участников СВО

Как отметил губернатор Михаил Развожаев, увеличение объемов средств на эти цели в 2026 году в том числе связано с тем, что 1 млрд рублей планируется направить на выплаты единовременной денежной компенсации взамен предоставления земельного участка

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Общий объем средств, которые в 2026 году будут направлены на поддержку участников специальной военной операции и их семей в Севастополе, составит 2,45 млрд рублей - это в 1,5 раза больше, чем в текущем году, сообщил ТАСС губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Одним из наших главных приоритетов остается поддержка участников специальной военной операции и их семей - совершенствовать этот вопрос нам позволяет рост собственных возможностей бюджета. На социальную поддержку участников СВО и членов их семей предусмотрен объем средств на 2026 год в сумме 2 млрд 451,4 млн рублей", - сказал он.

Губернатор уточнил, что в 2026 году, как прогнозируется, компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будет направлена 10,5 тыс. человек - участникам СВО, членам их семей, а также семьям погибших участников спецоперации. Такую поддержку получают 10 248 человек.

Он добавил, что также в числе льгот для этих категорий жителей Севастополя числятся: бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, бесплатная юридическая помощь, единовременная выплата членам семей погибших военнослужащих, питание для детей в образовательных организациях, путевки на отдых и оздоровление для детей. Есть также единовременные выплаты военнослужащим, призванным в Севастополе по мобилизации или заключившим контракт, выплаты призывникам, заключающим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Предусмотрены и другие мер.

"Увеличение объемов средств на данные цели в 2026 году запланировано, в том числе в связи с тем, что 1 млрд рублей мы планируем направить на выплаты единовременной денежной компенсации взамен предоставления земельного участка. Напомню, этой мерой поддержки в Севастополе активно пользуются участники специальной военной операции и члены их семей", - добавил Развожаев.