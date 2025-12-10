Эксперт Мкртчян: турпоток в Краснодар на новогодние праздники вырастет до 40%

По словам вице-президента Альянса туристических агентств России, это связано с открытием аэропорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в Краснодар на новогодние праздники вырастет до 40% в связи с открытием аэропорта. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Краснодар плюс 40% по сравнению с прошлым годом в связи с открытием аэропорта, - сказал он, отвечая на вопрос о росте турпотока на новогодних праздниках. - Еще, кстати, Краснодар - это третий город по количеству новогоднего убранства после Москвы и Петербурга. Это самые нарядно украшенные города".

Мкртчян добавил, что украшением Краснодара к Новому году за свои средства занимается Сергей Галицкий (основатель торговой сети "Магнит" и ФК "Краснодар" Сергей Галицкий - прим. ТАСС).

Об аэропорте Краснодара

Воздушное пространство над аэропортом Краснодара было закрыто из соображений безопасности с 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников. С 11 сентября аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов.

Международный аэропорт Краснодар является крупнейшим аэропортом Южного федерального округа, в 2021 году занимал девятое место среди российских аэропортов по числу перевезенных пассажиров. До введения ограничения полетов рейсы выполняли 40 авиакомпаний по 58 внутренним и международным направлениям. Пассажиропоток аэропорта за 2021 год составил 5 025 063 человека - это был рекордный показатель в истории аэропорта. Тогда рост пассажиропотока составил 38% по сравнению с 2020 годом.