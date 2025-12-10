Посол РФ в США посетил рождественский прием конгрессвумен Луны

Мероприятие прошло в дружеской и гостеприимной атмосфере, рассказали в российском диппредставительстве

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев посетил рождественский прием члена Палаты представителей США Анны Паулины Луны (республиканка от штата Флорида) в здании американского Конгресса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 9 декабря в Telegram-канале посольства РФ.

"По приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны, посол А. Н. Дарчиев посетил ее рождественский прием в здании Конгресса США, - отметили в диппредставительстве. - Мероприятие с участием представителей администрации, американских законодателей, иностранного дипкорпуса и гражданских активистов прошло в дружеской и гостеприимной атмосфере". "Продолжаем работать над восстановлением российско-американских отношений", - подчеркнули в посольстве.

Луна ранее неоднократно высказывалась за восстановление и развитие отношений между Россией и США. Она подчеркивала, что Москва и Вашингтон "более не находятся в состоянии холодной войны".

14 октября Дарчиев принял Луну в своей резиденции и передал ей архивные данные, собранные редколлегией сборника "Убийство президента США Джона Фицджеральда Кеннеди и советско-американские отношения". Как уточнили позднее в посольстве, эти материалы были собраны на основе рассекреченных советских документов.

25 октября Луна встретилась в Майами (штат Флорида) со спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. По итогам встречи Луна подчеркнула, что у России и США нет причин быть врагами. Она также приветствовала возможность диалога между американскими и российскими законодателями. При этом Луна не исключила своего визита в Россию в составе делегации членов Конгресса. По ее оценке, "на горизонте определенно есть такая возможность".