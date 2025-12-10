Эксперт Мкртчян: Петербург, Москва и Сочи будут популярны на Новый год

За третье место будут бороться Казань, Золотое кольцо, Калининград и другие направления, отметил он

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Наиболее популярными направлениями для отдыха в России на Новый год станут Санкт-Петербург, Москва и Сочи. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"На первом месте Москва и Санкт-Петербург, номер два - это Сочи. А вот за номер три будут бороться разные направления: Казань, Золотое кольцо, Калининград и другие", - сказал он, отвечая на вопрос о наиболее популярных направлениях среди россиян на предстоящие новогодние праздники.

По данным эксперта, уровень бронирования мест размещения в Санкт-Петербурге составляет порядка 82%, в Москве - порядка 75%. В Сочи пляжный кластер забронирован примерно на 60%, горнолыжный - на 85-88%. Собеседник агентства добавил, что в Санкт-Петербург и Москву многие люди едут за экскурсионными турами, хотят посетить там выставки, театральные постановки. В Сочи во многом едут за горнолыжным спортом и отдыхом на Красной поляне.

По словам Мкртчяна, среди зарубежных направлений у жителей европейской части России наиболее популярны Египет, ОАЭ, Таиланд, Китай, а также Вьетнам и Турция. Жители азиатской части России, Дальнего Востока предпочитают Китай, Таиланд, Вьетнам, Индонезию и Филиппины.