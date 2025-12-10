В Кузбассе два участника заказного убийства криминального авторитета ушли на СВО

По версии следствия, в июле 2018 года обвиняемые решили убить общего знакомого и наняли для этого жителя Новокузнецка

КЕМЕРОВО, 10 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении заказчика и организатора заказного убийства криминального авторитета в городе Новокузнецке Кемеровской области направлено в суд. Второй организатор убийства и исполнитель отправились в зону проведения специальной военной операции, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону и прокуратуре Кузбасса.

В июле 2018 года ряд местных СМИ сообщали об убийстве одного из лидеров банды "Запсибовские" Александра Жестокова. Убийство было совершено в новокузнецком кафе "Джамбул", где он праздновал с друзьями выход из колонии.

"Следственными органами СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу завершено расследование уголовных дел в отношении заказчика и организатора убийства жителя Новокузнецка. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства). Уголовные дела в отношении второго организатора убийства и его исполнителя выделены в отдельное производство в связи с их убытием в зону проведения специальной военной операции", - сообщили в следственном управлении.

По версии следствия, в июле 2018 года обвиняемые решили убить общего знакомого. Для этого они наняли жителя Новокузнецка и спланировали убийство: заранее нашли оружие, автомобиль и средства маскировки для исполнителя. В ночь на 27 июля 2018 года киллер прибыл в кафе, где отдыхал потерпевший, и на глазах у посетителей из пистолета с глушителем произвел не менее шести выстрелов ему в спину. Мужчина скончался на месте. Вознаграждение за убийство составило 1,5 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено незамедлительно, однако до 2025 года преступление оставалось нераскрытым. В результате проведенной молекулярно-генетической экспертизы по биологическим следам, оставленным убийцей на сброшенных одежде и сумке, была установлена причастность к преступлению 52-летнего жителя Краснодарского края. В результате совместной работы сотрудников региональных управлений СК и МВД РФ исполнитель убийства был задержан и доставлен в Кемерово. На допросе он дал показания об обстоятельствах убийства и лицах, причастных к его организации.

Уточняется, что уголовные дела направлены в Кемеровский областной суд. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.