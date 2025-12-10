В РПЦ поблагодарили Путина за прогрессивный подход в поддержке семей с детьми

С каждым ребенком родители должны богатеть, заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь благодарит президента России Владимира Путина за его одобрение инициативы введения прогрессивного подхода в поддержке семей с детьми. С каждым рожденным ребенком семьи должны богатеть, заявил ТАСС председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Ранее президент России на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию отметил, что поддержка семей должна идти по принципу "чем больше - тем лучше" и возрастать с рождением каждого следующего ребенка.

"Благодарим президента России Владимира Путина за поддержку инициативы о прогрессивном подходе к выделению мер поддержки семьям с детьми. С рождением ребенка семья не должна беднеть, а должна улучшать свое положение. Это означает, что с каждым рожденным ребенком семья должна богатеть. Компенсаторных мер сегодня явно не хватает, и исполнительной власти предстоит огромная работа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предложение о прогрессивном принципе поддержки семей было заложено в программу народосбережения Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "И сегодня голос Церкви не просто услышан на высшем уровне, но и воплощается в государственную политику. Это залог национального возрождения России", - добавил священник.

"Выступление президента на Совете по стратегическому развитию говорит о глубоком понимании главой государства проблем демографического развития страны и постоянном попечении о решении главной национальной задачи - приумножения и сохранения государствообразующего - русского - народа и всех народов России", - подчеркнул отец Федор.

Он отметил, что "одна из лучших практик регионов, которые следует распространить на федеральный уровень, - отказ частных клиник от проведения абортов". "Уже почти 800 частных клиник по всей России добровольно прекратили совершать аборты", - уточнил глава патриаршей комиссии.