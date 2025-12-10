Якутский и китайский национальные парки заключили соглашение о партнерстве

В рамках сотрудничества планируется развивать экологическое просвещение и туризм на территориях парков

ЯКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Национальный парк "Ленские столбы" в Якутии и национальный лесной парк Чжанцзяцзе в КНР, которые включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале якутского нацпарка.

"Национальный парк "Ленские столбы" (Республика Саха, Россия) и национальный лесной парк Чжанцзяцзе (провинция Хунань, Китайская Народная Республика) заключили соглашение о партнерстве. До этого ни один российский парк не подписывал аналогичного документа с данной китайской ООПТ (особо охраняемой природной территорией - прим. ТАСС). Этот важный шаг был сделан во время официального визита якутской делегации в Китай", - говорится в сообщении.

Стороны договорились об основных направлениях совместной работы. Среди них - сохранение биоразнообразия и повышение эффективности управления ООПТ, развитие научных исследований и обмен передовыми технологиями в области экологии, укрепление российско-китайского взаимодействия в сферах охраны окружающей среды, природопользования и туризма. Также планируется развивать экологическое просвещение и туризм на территориях парков.

Национальный парк Чжанцзяцзе известен в первую очередь своими уникальными видами. Он славится своим невероятным ландшафтом: тысячи высоких, узких пиков-столбов, сложенных из песчаника и кварца, устремляются в небо. Прототипом для летающих скал среди тропических лесов в фильме "Аватар" (Avatar, 2009) послужили пейзажи именно этого парка. В итоге один из наиболее живописных участков получил имя "Аватар Аллилуйя".

"И Ленские столбы, и пики Чжанцзяцзе представляют собой грандиозные геологические формации, доминирующие над окружающим ландшафтом. Несмотря на то, что они сформированы из разных пород и в разных климатических условиях, их монументальность и вертикальная устремленность создают поразительное визуальное сходство, символизируя мощь и красоту Земли", - отмечается в сообщении.

Ранее в рамках того же визита было подписано соглашение между нацпарком "Ленские столбы" и национальным природным заповедником "Озеро Поянху" о совместной работе по сохранению и изучению восточной популяции стерха (белого журавля).

О нацпарке

"Ленские столбы" представляют собой тянущийся на многие километры комплекс вертикально вытянутых вдоль берега Лены скал. Парк расположен в Хангаласском районе Якутии, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в число наиболее популярных мест среди туристов.