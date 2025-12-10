Трамп назвал "пошлину" своим любимым словом

Президент США отметил, что без его тарифной политики в стране не было бы ни одного сталелитейного завода, приводит его слова газета The New York Post

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признался, что "пошлина" - его любимое слово. Об этом он заявил 9 декабря во время выступления в городе Маунт-Поконо (штат Пенсильвания).

"Я бы сказал, что мое любимое слово - это слово "пошлина". Я люблю его больше, чем любое другое слово в словаре", - приводит его слова газета The New York Post.

Американский лидер отметил, что благодаря тарифной политике его администрации работники сталелитейной отрасли, которая развита в Пенсильвании, "чувствуют себя феноменально лучше". "Если бы у нас не было пошлин, не было бы стали. У нас не было бы ни одного сталелитейного завода в Соединенных Штатах, и это было бы очень плохо для национальной безопасности", - пояснил он.

Трамп 2 апреля 2025 года объявил о введении таможенных пошлин в размере от 10% до 49% на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные в отношении конкретных стран начали действовать 9 апреля.