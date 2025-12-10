В Московском регионе сформировался первый снежный покров в декабре

Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, за ночь в столице выпал 1 мм осадков

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Первый устойчивый снежный покров образовался в декабре в Московском регионе, что стало четвертой попыткой формирования зимнего покрова с начала осенне-зимнего сезона. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Первый снежный покров в декабре образовался в столичном регионе. Это уже четвертая попытка зимы укрыть московскую землю белым покрывалом с начала осенне-зимнего сезона", - написал он.

По данным базовой метеостанции города (ВДНХ), за минувшую ночь в столице выпал 1 мм осадков. На других метеостанциях Москвы зафиксировано от 1 до 2 мм небесной влаги, отметил Леус.

На территории восточной части Московской области выпало около 1 мм осадков, в то время как в западной части - около 2 мм. Это привело к формированию локального снежного покрова высотой 1-2 см.

Точные сведения о количестве выпавших осадков и высоте снежного покрова будут доступны после 9 утра по мере завершения плановых замеров на метеостанциях региона, уточнил метеоролог.