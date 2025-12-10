В ЛНР в 2026 году ветеранам СВО помогут в открытии бизнеса и организуют обучение

Также планируется внедрение специальных финансовых инструментов, которые помогут начать и масштабировать бизнес

ЛУГАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Ветеранам специальной военной операции в ЛНР помогут с открытием своего бизнеса, составлением бизнес-планов и подготовят образовательные программы. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве экономического развития Луганской Народной Республики.

"В планах с 2026 года - расширить реализацию мероприятий по комплексной поддержке и сопровождению субъектов МСП (малое и среднее предпринимательство - прим. ТАСС) ветеранов СВО. Планируется помощь в открытии бизнеса, составлении бизнес-планов, организация образовательных программ. Также планируется внедрение специальных финансовых инструментов, которые помогут начать и масштабировать бизнес (льготные микрозаймы и поручительства)", - об этом говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном министром Анной Уголковой.

Отмечается, что в регионе принято решение, начиная с 2026 года, о снижении налоговых ставок для предпринимателей - ветеранов СВО. В зависимости от объекта налогообложения установлены льготные ставки: 1% с доходов, 5% с разницы "доходы минус расходы". Для получения льготы необходимо, чтобы предприятие было зарегистрировано на территории ЛНР, а его годовой доход не превышал 8 млн рублей.

Центр "Мой бизнес" в ЛНР оказывает консультационную поддержку и предоставляет актуальную информацию о доступных программах и мерах помощи ветеранам СВО, заинтересованным в открытии или развитии собственного дела.

Поддержка МСП

В целом в регионе зарегистрировано около 38,5 тыс. субъектов МСП, которые обеспечивают занятость более 84 тыс. человек. По данным за январь - сентябрь 2025 года, благодаря деятельности этого сектора общий доход в бюджеты всех уровней от применения специальных налоговых режимов увеличился более чем на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 10 месяцев 2025 года количество самозанятых граждан составило 21 053 человека, что более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года (10 706 человек). В основном эти граждане заняты в сфере предоставления услуг.

Фондом микрофинансирования ЛНР с начала 2025 года выдано 40 льготных займов на общую сумму более 136 млн рублей.

Предприниматели могут оформить микрозаем под разные задачи бизнеса по пяти продуктам, по которым процентная ставка начинается от 1% годовых. Так, для производителей предоставляется льготный заем под 1% годовых, для группы социально ориентированного бизнеса - 7%, для тех, кто работает от шести месяцев, но не более двух лет - 7%. Для тех, кто не попадает в приоритетные группы, тоже есть возможность получить заем под 11% годовых.