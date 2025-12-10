В метро Москвы в преддверии Нового года напомнили о правилах безопасности

Пассажирам следует держаться за поручни в вагоне и на эскалаторе, не подходить к краю платформы, следить за личными вещами и не включать громко музыку или видео без наушников

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Московский метрополитен напомнил пассажирам о правилах безопасного поведения в новогоднюю ночь и следующие за ней праздники. Как сообщили ТАСС в столичном метро, запрещено громко включать музыку и использовать любую пиротехнику, в том числе бенгальские огни, хлопушки, петарды и салюты.

"Мы напоминаем, что правила безопасного поведения в метро важно соблюдать в любое время года, в том числе в период новогодних праздников. Пассажирам следует держаться за поручни в вагоне и на эскалаторе, не подходить к краю платформы, внимательно следить за личными вещами и не включать громко музыку или видео без наушников. Категорически запрещено использовать в метро любую пиротехнику - бенгальские огни, хлопушки, петарды, салюты и другие подобные изделия. Это представляет опасность для пассажиров и инфраструктуры", - сказал собеседник агентства.

За такие действия предусмотрена ответственность: в отдельных ситуациях - административная, а при причинении вреда людям или имуществу - уголовная. Конкретный вид ответственности определяется обстоятельствами, включая последствия и мотив.

Если вещь упала на пути, нельзя спускаться за ней самостоятельно - необходимо сразу обратиться к сотруднику метро. Если человек оказался на путях и может двигаться, следует идти к началу платформы, ориентируясь по черно-белой рейке, и не прикасаться к контактному рельсу.

"Во время каникул особенно важно напомнить детям и подросткам о правилах безопасности. Если ребенок потерялся, он может обратиться к сотруднику или подойти к яркому стикеру проекта "Потерялся? Не уходи!", которые размещены на каждой станции метро и МЦК. На них направлены камеры, дежурный по станции оперативно заметит ребенка и окажет помощь", - добавили в метрополитене.

Если во время поездки произошла чрезвычайная ситуация - у кого-то резко ухудшилось самочувствие, возник конфликт или обнаружена забытая вещь - нужно сразу сообщить об этом дежурному по станции или сотруднику полиции. Также пассажиры могут воспользоваться колоннами экстренного вызова или позвонить по номеру 112. В поезде можно связаться с машинистом по системе "пассажир-машинист".