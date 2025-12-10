Новый терминал в Благовещенске должен заработать в феврале 2026 года

Губернатор Василий Орлов напомнил, что аэровокзальный терминал строится по концессии за счет частных средств

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Новый пассажирский терминал в Благовещенске планируют запустить в середине февраля 2026 года. Об этом в ходе годового отчета сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Несмотря на все сложности текущего времени, высокие банковские ставки, в ближайшее время будет введен в эксплуатацию пассажирский терминал. Строительство аэровокзального комплекса продолжалось два года. Сейчас работы находятся на финишной прямой. Напомню, что этот аэровокзальный терминал у нас строится по концессии за счет частных средств. <…> С учетом всех пусконаладочных работ терминал должен заработать в полную мощность в середине февраля следующего года", - сказал Орлов.

По словам губернатора, в этом году ожидается, что аэропорт Благовещенска впервые в истории Амурской области примет миллионного пассажира. Это должно произойти в конце декабря. Планируется, что рейс, на котором прилетит юбилейный пассажир, в тестовом режиме обслужат в новом терминале.

Аэропорт Благовещенск (Игнатьево) имени Н. Н. Муравьева-Амурского - единственный международный аэропорт в регионе. Он расположен в 15 км к северо-западу от города Благовещенска и менее чем в 3,5 км от государственной границы между РФ и Китаем. Возведение нового аэровокзального комплекса здесь началось в 2023 году.