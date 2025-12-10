В большинстве регионов Северо-Запада России ожидаются дождь, снег и гололедица

В Мурманской области ночью будет до 15 градусов мороза, а днем - минус 5-10 градусов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Осадки в виде дождя и снега ожидаются в регионах Северо-Запада России в среду. Местами возможна гололедица, сообщили региональные синоптики.

В Мурманской области ночью будет до 15 градусов мороза, а днем - минус 5-10 градусов. По региону при прохождении циклона ожидается снег различной интенсивности. В большинстве районов Карелии пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На юге местами ожидается дождь. На дорогах прогнозируется гололедица. Температура воздуха ночью будет от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем - от плюс 2 до минус 3, сообщили в Гидрометцентре региона.

По данным Севгидромета, в среду в Архангельской области ожидается небольшой снег, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Температура от минус 4 до плюс 1 градуса. В соседнем Ненецком автономном округе также ожидается небольшой снег, местами метель, туман. Ветер будет южной четверти, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура - минус 11-16 градусов, на западе округа - минус 1-6.

В Коми продолжится потепление. В ночь на среду температура составит от 7 до 18 градусов мороза, днем - 2-7 градусов ниже нуля, на юге региона - минус 2-4. Ожидается облачная погода, снегопады, местами гололед в сочетании с ветром до 6-11 м/с, прогнозирует ЦГМС региона. В Вологодской области в ночь на среду ожидаются умеренные снегопады, температура колеблется от нуля до минус 5 градусов. Днем в западной части региона температура будет выше нуля, прогнозируется снег с дождем, а на востоке области, в традиционно более холодной ее части, - слабый минус и небольшой снег.

В Псковской области небольшой дождь пройдет в большинстве районов ночью, а также местами днем. Температура воздуха в течение суток будет плюс 1-6 градусов. В Новгородской области ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, днем - местами небольшие осадки. На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер будет южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток - от минус 1 до плюс 4 градусов.

На территории Калининградской области ожидается облачная с вечерними прояснениями погода, временами дождь. Ветер юго-западный, западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит плюс 4-8 градусов, днем - плюс 8-12.