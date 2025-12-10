Эксперт Ватаманюк: для защиты от "эффекта Долиной" нужно использовать аккредитив

Старший преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства МГЮА отметил, что при совершении сделок с недвижимостью необходимо обезопасить себя

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Покупатели недвижимости могут обезопасить себя от "бабушкиной схемы" или "эффекта Долиной" благодаря использованию безналичного расчета и аккредитивов. Об этом ТАСС рассказал старший преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) Владислав Ватаманюк.

"Сейчас крайне важно обезопасить себя при совершении расчетов по сделке, - сказал Ватаманюк. - В связи с чем рекомендуется использовать такой порядок расчетов, который позволял бы покупателю в случае спора доказать исполнение им обязанности по оплате недвижимости в полном объеме. Прежде всего, таким порядком служит безналичный расчет и использование аккредитива".

По словам эксперта, при заключении сделки о покупке недвижимости необходимо обращать внимание на наличие у продавца права на отчуждение недвижимого имущества, а также проверять основание приобретения им права собственности. "Другими словами, проявлять должную осмотрительность как в отношении своего контрагента, так и условий сделки. При наличии соответствующей возможности, покупатель может запросить информацию о прежнем продавце, наличии судебных споров, банкротств, исполнительных производств, обременений недвижимого имущества предшественников вещи. В крайнем случае, пообщаться с соседями", - пояснил он.

Дело о продаже квартиры российской певицы Ларисы Долиной приобрело общественный резонанс по причине того, что покупательница Полина Лурье лишилась и жилья и денег, оставшись с ипотекой, поскольку артистка доказала, что продала ей квартиру под влиянием мошенников - суд признал сделку недействительной.

Дело Долиной сейчас находится на рассмотрении в Верховном суде РФ, слушания пройдут 16 декабря. Ранее Долина заявила, что намерена вернуть Лурье 112 млн рублей, назвав это единственным справедливым решением. Покупательница не верит словам певицы про возврат денег по этой сделке и требует возврата жилья.