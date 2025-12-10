Шойгу посетил Музей военной истории Вьетнама

Секретарь Совета безопасности РФ подарил музею статую "Тыл - фронту"

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Михаил Метцель/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ХАНОЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Музей военной истории Вьетнама и возложил венок к мемориалу советским военным специалистам, помогавшим стране в годы национально-освободительной войны.

Монумент создали вьетнамские скульпторы совместно со Студией военных художников имени М. Б. Грекова, он был открыт в сентябре 2025 года. На скульптуре изображены советские инструкторы, которые обучают вьетнамского летчика.

Шойгу рассказали об истории Вьетнама и борьбе с французскими колонизаторами в 1945-1954 гг. и американскими интервентами в 1965-1975 гг. Показали экспонаты, размещенные в музее, в частности советский истребитель МиГ-21, сбивший американский стратегический бомбардировщик В-52 и танк 54В.

Шойгу со своей стороны подарил музею статую "Тыл - фронту". "Это наша война, наш народ сделал для победы все", - сказал он.