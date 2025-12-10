В Якутии участник СВО примет участие в программе "Земский тренер"

Петр Парников стал победителем конкурсного отбора по федеральной программе

ЯКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Участник специальной военной операции (СВО) Петр Парников в Якутии приступит к работе в школе в качестве земского тренера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Ветеран боевых действий, участвовавший в специальной военной операции, Петр Парников приступает к работе в Харанской спортивной средней школе им. И. Г. Игнатьева Мегино-Кангаласского улуса. Он стал победителем конкурсного отбора по федеральной программе "Земский тренер", - говорится в сообщении. - По поручению главы Якутии Айсена Николаева министерство по физической культуре и спорту в ноябре текущего года объявило о старте программы "Земский тренер" в республике. На участие поступило пять заявок, по итогам конкурса отбор прошли три тренера".

Уточняется, что Парников родом из Намского района Якутии, является выпускником училища олимпийского резерва и Института физической культуры и спорта СВФУ им. М. К. Аммосова. Мастер спорта России по вольной борьбе. После окончания университета работал в Намцах и был призван в ряды вооруженных сил, служил в Курской области.

Программа "Земский тренер" открывает молодым специалистам новые профессиональные возможности. Она ориентирована на тех, кто хочет развивать спорт в сельской местности, получить государственную поддержку и реализоваться в профессии. Реализация данной программы соответствует исполнению целей и задач государственной программы "Спорт России".