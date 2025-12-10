Матвиенко поздравила губернатора и жителей ХМАО с 95-летием образования региона

Югра сформировала индустриальный комплекс, ставший гордостью России, отметила председатель Совета Федерации

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука, председателя думы Югры Бориса Хохрякова и всех жителей региона с 95-летием его образования. Спикер отметила мощный индустриальный комплекс региона, ставший гордостью страны, стабильную экономическую ситуацию в Югре, а также комплексный подход при расселении аварийного жилья и создании современных жилых кварталов.

"Поздравляю вас и всех жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 95-летием со дня его образования. Юбилей региона - праздник для всех, кто считает Югорскую землю своей малой родиной, связал с ней судьбу, делает все возможное для ее процветания. В истории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры немало памятных событий, связанных с хозяйственным освоением перспективных месторождений углеводородов, имен выдающихся югорчан - геологоразведчиков, нефтяников и газовиков. Благодаря их упорному труду и таланту сформирован мощный индустриальный комплекс, ставший гордостью и достоянием России", - говорится в тексте поздравления.

По словам председателя Совфеда, в Югре наблюдается стабильная экономическая ситуация, что позволяет обеспечивать социальную направленность бюджета, реализовывать важные для людей программы и проекты. Матвиенко отметила, что в регионе модернизируются образовательные и медицинские учреждения, совершенствуется спортивная инфраструктура, большое внимание уделяется сфере культуры.

"Значительные успехи достигнуты в расселении аварийного жилья, при этом применяется системный подход, предполагающий создание современных жилых кварталов с благоустроенной городской средой и необходимой транспортной доступностью. Уверена, что и в дальнейшем жители Ханты-Мансийского автономного округа - Югры будут активно участвовать в его судьбе, вносить достойный вклад в решение общенациональных задач", - подчеркнула Матвиенко.

Ханты-Мансийский автономный округ образован 10 декабря 1930 года как Остяко-Вогульский национальный округ в составе Уральской области. С 2003 года регион носит название Xанты-Мансийский автономный округ - Югра. Он является одним из основных нефтегазоносных в России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира (первое место по добыче нефти и второе - по добыче газа в РФ), занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ по объему промышленного производства, производству электроэнергии, инвестиций в основной капитал. Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Ханты-Мансийского автономного округа, в регионе с 1964 года добыто более 13 млрд тонн нефти.