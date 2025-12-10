Матвиенко поздравила жителей ЯНАО с 95-летием со дня образования округа

По словам председателя Совфеда, Новый Уренгой, Ноябрьск и агломерация Салехард-Лабытнанги являются базами для создания современных минерально-сырьевых центров, реализации крупных инфраструктурных проектов

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ямал является надежным оплотом России за Полярным кругом, три опорных населенных пункта в округе являются базой для реализации крупных инфраструктурных проектов, развивающих Арктическую зону России. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко по случаю 95-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Ямальская земля всегда была и остается надежным оплотом нашей страны в Заполярье, разработка богатых недр которого находится в числе приоритетов государственной политики. Сразу три населенных пункта региона стали опорными в Арктической зоне Российской Федерации", - говорится в телеграмме.

По словам председателя Совфеда, эти населенные пункты (Новый Уренгой, Ноябрьск и агломерация Салехард-Лабытнанги) являются базами для создания современных минерально-сырьевых центров, реализации крупных инфраструктурных проектов. "Утверждены комплексные мастер-планы их социально-экономического развития, в рамках которых будут модернизироваться транспортные и коммунальные сети, обновляться жилищный фонд и благоустраиваться общественные пространства", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что жители округа оставили немало памятных моментов в истории России, отмечались трудовыми и спортивными достижениями, прославляли свою малую родину в науке и искусстве. "Они бережно относятся к уникальному этнокультурному наследию своей малой родины, хранят обычаи и традиции предков. Из поколения в поколение передается яркий фольклор, мастерство народных художественных промыслов и ремесел - искусной вышивки и выделки меха, тонкой резьбы по дереву и кости", - отметила Матвиенко.

"Уверена, что автономный округ будет и впредь вносить значимый вклад в развитие энергетической промышленности нашей страны, продолжит укреплять свой инвестиционный потенциал", - сказала председатель Совета Федерации, слова которой приводятся в поздравительной телеграмме.

ЯНАО был образован 10 декабря 1930 года в составе Уральской области, в 1944 был включен в состав Тюменской области, с 1977 имеет статус автономного. Административный центр округа - Салехард, площадь составляет порядка 769 250 кв. км, численность населения - более 500 тыс. человек.