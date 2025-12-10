Матвиенко поздравила жителей Чукотки с Днем образования региона

По словам председателя Совфеда, Чукотский автономный округ обладает мощным производственным потенциалом, развивается стабильно и динамично

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила руководство и жителей Чукотского автономного округа с 95-летием со дня образования региона, отметив, что субъект обладает мощным производственным потенциалом, развивается стабильно и динамично.

"На богатой ценными ресурсами земле Чукотки всегда жили целеустремленные, энергичные и талантливые люди, готовые упорно работать на благо Отечества, преодолевать трудности, продиктованные условиями Крайнего Севера. Настоящие профессионалы, верные избранному делу и призванию, они вписали немало ярких страниц в трудовую летопись нашей страны, внесли большой вклад в решение общенациональных задач. Старшие поколения шахтеров, горных инженеров, золотодобытчиков заложили надежный фундамент на будущее, стали гордостью региона, в успехах которого огромная доля их заслуг", - отметила Матвиенко в поздравлении.

По словам председателя Совфеда, Чукотский автономный округ обладает мощным производственным потенциалом, развивается стабильно и динамично. "Реализуются перспективные инновационные и инвестиционные проекты, совершенствуются промышленная и транспортно-логистическая инфраструктуры. Многое делается для обеспечения продовольственной безопасности региона, вводятся в эксплуатацию сельскохозяйственные предприятия, планируется расширение существующих мощностей. Модернизируются учреждения здравоохранения, обновляется оборудование, внедряется оказание медицинской помощи с использованием мобильных комплексов", - добавила Матвиенко.