Белгородский медик рассказал о резервном обеспечении энергией больниц региона

БЕЛГОРОД, 10 декабря. /ТАСС/. Резервные генераторы в течение 10-30 секунд обеспечивают электроэнергией больницы Белгородской области в случае отключения. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности главного врача Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Сергей Прибылов.

"Основным функциональным показателем здесь (в работе медучреждений - прим. ТАСС) является обеспечение электричеством, теплом и водой. Резервная система включается в течение 10-30 секунд от момента прекращения подачи того или иного энергоресурса, поэтому работа не останавливается", - рассказал он, добавив, что в первую очередь источниками резервной генерации в больницах обеспечены экстренные операционные.

По словам Прибылова, в случае отключения электроэнергии во время проведения операции медицинское вмешательство не прекращается, врачи продолжают работать в условиях резервной генерации. "Большинство современного медицинского оборудования работает на внутренних системах подачи энергии, на аккумуляторах, которые обеспечивают работу [оборудования] в течение 3 4 часов бесперебойно. Это реанимационное оборудование, основные системы жизнеобеспечения в операционных. Поэтому скачки напряжения не нарушают лечебно-диагностического процесса", - отметил врач.