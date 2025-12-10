В Башкирии обратившиеся за компенсацией платы за проезд на лечение получили ее

Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан Ильгиз Атауллин сообщил, что в 2025 году по услуге обратились более 1500 человек

УФА, 10 декабря. /ТАСС/. Всем жителям Башкирии, имеющим право на компенсацию платы за проезд до места лечения и обратившимся с заявлением в 2025 году, предоставили такую услугу. Об этом ТАСС сообщил заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан Ильгиз Атауллин.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в ряде регионов, включая Башкирию, пациентам с онкологическими заболеваниями отказывают в компенсации платы за проезд на лечение.

"Отделение Социального фонда по Республике Башкортостан предоставляет гражданам льготных категорий, включая детей-инвалидов, бесплатный проезд к месту лечения и обратно (в натуральной форме) как часть набора социальных услуг (НСУ). Отказ в этой услуге возможен только в случае, если гражданин уже получает ее денежный эквивалент. Из 326 тыс. получателей ежемесячных денежных выплат республики натуральное обеспечение в форме набора социальных услуг выбрали более 126 тыс. федеральных льготников, в том числе бесплатный проезд до места лечения и обратно оставили более 99 тысяч из них. В 2025 году по данной услуге обратились более 1500 человек, всем им в установленные сроки были выданы специальные талоны для оформления бесплатных проездных документов", - сообщил Атауллин в ответ на запрос ТАСС.

Он уточнил, что набор социальных услуг входит в состав ежемесячной денежной выплаты и включает в себя путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно на пригородном ж/д транспорте, на междугородном транспорте, а также лекарства, медицинские изделия и спецпитание - для детей с инвалидностью.

"Обеспечение бесплатным проездом в рамках набора социальных услуг (НСУ) финансируется из федерального бюджета. Выделенных на текущий год средств достаточно для полного обеспечения всех граждан, имеющих на это право", - подчеркнул Атауллин.