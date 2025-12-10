На Сахалине аварийные дома полностью расселят до 2030 года

Губернатор региона Валерий Лимаренко отметил, что жилищные условия улучшили более 22 тыс. человек

ХАБАРОВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Проблема расселения аварийного жилья будет полностью решена на Сахалине до 2030 года. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко на встрече с депутатами Сахалинской областной думы.

Глава региона представляет результаты работы за семь лет.

"В 2019 году мы впервые объективно посчитали весь объем аварийного жилья на Сахалине и Курилах. Он составил около 1 млн кв. м при общем жилом фонде в 13 млн. Сегодня уже расселили половину этого объема. Жилищные условия улучшили более 22 тыс. человек. До 2030 года задачу закроем полностью", - сказал Лимаренко.

По информации правительства Сахалинской области, ежегодно в регионе расселяют около 100 тыс. кв. м ветхих домов.