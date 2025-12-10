В Никарагуа открылся фестиваль документального кино России "RT.Док: время наших героев"

На церемонии открытия присутствовали представители правительства центральноамериканской страны, а также посол России в Манагуа Михаил Леденев

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 10 декабря. /ТАСС/. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: время наших героев", в ходе которого покажут фильмы о специальной военной операции, открылся во вторник вечером в Манагуа в зале Национальной синематеки Никарагуа. Он продлится до 12 декабря.

Как сообщил местный портал El 19 digital, на церемонии открытия присутствовали представители правительства центральноамериканской страны, в том числе координатор по отношениям со СМИ Совета по коммуникациям и гражданству республики Даниэль Эдмундо Ортега Мурильо, а также посол России в Манагуа Михаил Леденев. В сообщении портала уточняется, что в рамках фестиваля "пройдут конференции и мастер-классы по обмену журналистским опытом и аудиовизуальному производству".

"Для нас большая честь, что этот фестиваль впервые проводится в Никарагуа, мы очень благодарны организаторам", - отметила на церемонии открытия представитель руководства Национальной синематеки Идания Кастильо, ее слова приводит El 19 digital. Она подчеркнула, что фестиваль "предоставит возможность узнать об историях, которые заслуживают того, чтобы их увидели и услышали". Кастильо также выразила уверенность, что показы будут способствовать развитию культурных обменов между Никарагуа и Россией.

Как говорится в сообщении портала, выступившая на открытии фестиваля директор дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева отметила, что в рамках фестиваля будут показаны фильмы, основанные на историях народа, умеющего защищать свои суверенитет и достоинство. Посольство РФ в Никарагуа подчеркнуло "большой интерес к фестивалю", сообщив, что на церемонии открытия присутствовали студенты, журналисты, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в центральноамериканской республике.

Фестиваль открылся премьерой фильма автора и режиссера "RT.Док" Натальи Кадыровой "Сценки из семейной жизни, или как быть счастливым" о российских многодетных семьях, один из героев фильма - ветеран СВО. Ранее организаторы кинопоказов сообщили ТАСС, что в рамках фестиваля будут продемонстрированы следующие картины: "Майдан: поворот на войну" Романа Толокнова - об истоках и последствиях переворота в Киеве, "Я живой" Артема Сомова и Ольги Кирий, "Караван антифашистов. Испанская рапсодия" Олега Некишева - об испанских антифашистах, выступающих против геноцида в Донбассе, "Дети тундры идут в школу" Натальи Кадыровой и "Сила" Руслана Гусарова и Екатерины Китайцевой - о работе добровольцев в тылу.

12 декабря, в День дружбы между Россией и Никарагуа, состоится заключительный показ. Зрители увидят фильм Максима Сергеева "Оружейные бароны Украины", посвященный расследованию контрабанды оружия. Также будут представлены ленты "Позывной Царь" Олеси Лукьянчиковой и Максима Сергеева - о потомке Николая I, участвующем в спецоперации, и премьера фильма Екатерины Кожаковой "Куда приводят мечты" о единственной балетной школе Большого театра за рубежом - в бразильском Жоинвиле.

О фестивале

Фестиваль "RT.Док: время наших героев" объединяет документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и общественных деятелей. В центре каждой картины - человеческая история о героях фронта и тыла. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов, которые уже были показаны более чем в 30 странах, включая Армению, Италию, Индию, Сербию, Китай, Перу и Шри-Ланку.

Как отмечают организаторы, в ряде стран показы сопровождались попытками срыва со стороны проукраинских активистов, однако фестиваль неизменно проходил с аншлагами. В Сербии его принял режиссер Эмир Кустурица, предложив сделать мероприятие ежегодным.

В России фестиваль состоялся четыре раза в Москве и прошел в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде, Махачкале и Костроме.

ТАСС - генеральный информационный партнер.