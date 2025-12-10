В Хабаровском крае предложили создать объединения для молодых отцов

Председатель комитета по делам молодежи правительства региона Амалия Шихалева отметил, что все больше звучит тезис о том, что отцы должны быть максимально включены в жизнь детей

ХАБАРОВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Отцовские клубы и школы будущего отца предложили создать в Хабаровском крае. Об этом сообщила ТАСС председатель комитета по делам молодежи правительства региона Амалия Шихалева на Всероссийском форуме "Настоящие отцы".

О необходимости введения мер поддержки отцовства 8 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявлял президент РФ Владимир Путин. Поддержка вовлеченного ответственного отцовства, по словам главы государства, должна быть наряду с материнской.

"Есть запросы на некие клубы отцовские. Отцовские сообщества, куда можно прийти, где можно поделиться своими болями в том числе, найти решение и так далее совместно", - сказал Шихалева.

Она добавила, что участники также предлагают создать школы будущего отца по аналогии со школами для беременных женщин. "Есть школа беременных. Будущие мамы, девушки готовятся к рождению ребенка, к материнству. А будущего папу никто не готовит, школы будущего отца не существует, они не знают потом, как обращаться [с детьми]", - сказала Амалия Шихалева, подчеркнув, что создание таких объединений - это потребность настоящего времени.

Она отметила, что сегодня все больше звучит тезис о том, что отцы должны быть максимально включены в жизнь детей, при этом у них должны быть такие же права, как и у матерей. "Инструменты поддержки отцов должны быть выстроены таким образом, чтобы папа имел абсолютно равные права, не только обязанности, но и права такие же, как и мама", - сказала Шихалева.

Форум

Всероссийский форум "Настоящие отцы" проходит с 9 по 12 декабря в Хабаровске на площадке Молодежного досугового центра. Программа рассчитана на молодых отцов в возрасте до 35 лет и их детей. Организованы лекции для взрослых, творческие мастер-классы, развивающие, спортивные активности, игры для юных участников форума, совместные мероприятия для отцов и детей.

Форум объединил около 100 молодых отцов с детьми из разных регионов страны. Шихалева добавила, что мероприятие организовано по инициативе губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Отмечается, что такой отцовский форум проводится в России впервые. Его планируют провести и в 2026 году.

Мероприятие организовано региональным комитетом по делам молодежи при поддержке правительства Хабаровского края в рамках президентского национального проекта "Молодежь и дети".