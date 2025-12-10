МВД предупредило о рассылке вредоносного ПО, дающего доступ к гаджету

Злоумышленники распространяют APK-файлы с названиями вроде "Фото 24шт.apk", выдавая их за архивы изображений, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Мошенники распространяют APK-файлы, выдавая их за архивы изображений, с вредоносным программным обеспечением (ВПО), которое позволяет получить удаленный доступ к устройству. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Злоумышленники распространяют APK-файлы с названиями вроде "Фото 24шт.apk", выдавая их за архивы изображений. Суть не изменилась: под видом чего-то безобидного и срочного заинтересовать пользователя и спровоцировать установку вредоносного APK. Такие файлы содержат вредоносное ПО семейства Mamont, предназначенное для скрытого сбора данных и удаленного управления устройством", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что ВПО запрашивает доступ к СМС-сообщениям, контактам, звонкам и камере, запускается автоматически при включении устройства, а также может отправлять USSD-команды, читать и удалять СМС, открывать произвольные ссылки. Кроме того, данное ВПО передает данные о состоянии устройства на удаленные серверы.

"После установки пользователь видит фишинговую страницу, имитирующую, к примеру, сервис обмена изображениями, в некоторых случаях используются легитимные сайты, чтобы не вызвать подозрений", - подчеркнули в управлении.

В киберполиции призвали не устанавливать APK-файлы из чатов, мессенджеров и непроверенных источников, а также отключить автозагрузку файлов в Telegram. "Будьте бдительны: даже безобидный на вид файл может скрывать угрозу, способную привести к утечке персональных данных и финансовым потерям", - подытожили в управлении.