Долина в суде называла проданную квартиру основным местом жительства

МОСКВА, 10 декабря./ТАСС/. Певица Лариса Долина заявила в судебном разбирательстве с Полиной Лурье, что проданная из-за мошенников квартира в центре Москвы была для нее основным местом жительства. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"В обоснование требований Долина ссылалась на то, что в отношении нее на протяжении нескольких месяцев совершались мошеннические действия, которые в итоге привели к утрате права собственности на квартиру, являющуюся основным местом жительства для нее и членов ее семьи", - сказано в одном из документов из дела.

13 августа прошлого года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Покупательница недвижимости Полина Лурье обратилась в Верховный суд РФ, который является последней инстанцией. Рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье назначено на 16 декабря.