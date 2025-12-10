Москалькова: лекарства и медоборудование не должны подпадать под санкции

Это не что иное, как умышленное покушение на право на здоровье, отметила омбудсмен

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Лекарственные средства и медицинское оборудование не должны подпадать под санкции, чтобы не нарушалось право человека на здоровье. Об этом заявила в интервью ТАСС в День прав человека федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Мы считаем, что ни при каких условиях лекарственные средства и медицинское оборудование не могут быть под санкциями и запрещены к поставке в другие государства, потому что это не что иное, как умышленное покушение на право на здоровье", - подчеркнула Москалькова.

Она сообщила, что этот вопрос обсуждался на площадке Евразийского альянса омбудсменов, который был создан семь лет назад на фоне демонтажа международной правовой системы. "Действительно, мы наблюдаем сегодня деградацию и демонтаж международной системы защиты прав человека на том уровне, к которому мы стремились. И, конечно, мы увидели другие ресурсы для интеграции тех людей, для которых шкала ценностей одинаково воспринимается, для тех, у кого [схожий] ценностный ряд и традиционные ценности имеют важное значение", - отметила Москалькова.

По ее словам, сегодня в Евразийском альянсе омбудсменов 11 представителей зарубежных государств, которые объединены едиными целями и задачами. "Мы собираемся каждый год для того, чтобы обсудить наиболее актуальные проблемы. Это и права человека в условиях цифровизации, и право на доступную и качественную медицинскую помощь", - сказала Москалькова.