Восстановленный после подрыва "Азовом" Мариупольский драмтеатр откроют 25 декабря

Он рассчитан на 495 посадочных мест

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Романенков/ ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Мариупольский русский драматический театр, восстановленный с нуля после подрыва украинскими националистами из запрещенного в РФ "Азова", откроют в Мариуполе ДНР 25 декабря. Как сообщил ТАСС гендиректор учреждения культуры Игорь Солонин, новый театральный сезон в театре начнется с премьеры спектакля "Аленький цветочек".

"25 [декабря] планируется открытие <...> Мы ждем, в предвкушении этой даты. Волнуемся и надеемся, что будет все готово. <…> Практически да - все было уничтожено. Немного сохранилась фасадная часть стены, которую было принято решение оставить, как историческую память. А все остальное было восстановлено - от подвала до крыши, - все с нуля. Сам срок проведения работ говорит об их масштабности - три года", - рассказал он, отметив, что по планам подрядчика к этой дате будут выполнены 90% работы, финальные технические работы проведут после открытия.

Над восстановлением здания Мариупольского драмтеатра сегодня работают 300 строителей, работы идут в несколько смен. Кроме этого, помощь в восстановлении оказывает город-побратим Мариуполя - Санкт-Петербург. По его словам, на данный момент специалисты уже полностью закрыли тепловой контур здания, восстановили несущие конструкции и подключили театр ко всем коммуникациям. "И уже плавно мы начинаем переходить к завершающему этапу - это оснащение театра: механизация сцены, [подготовка] штанкетного хозяйства, звуковое и световое оборудование в ближайшее время будет устанавливаться на предусмотренные места, подключаться к сети, выводиться на пульты", - поделился он.

Мариупольский драмтеатр рассчитан на 495 посадочных мест, со стандартной сценой, на которой будет "удобно работать любому приезжающему театру, любому коллективу". Во время реконструкции исторический фасад здания сохранили, при этом внутри все отвечает современным стандартам и требованиям. "Внутренние коммуникации отвечают новым технологиям, направлениям, с учетом современных материалов - это и световое и звуковое оборудование, это электронные панели, это панели для просмотра репертуара, покупки билетов в кассовом холле - все это осовременили. Появилось лифтовое хозяйство для маломобильных групп населения, что тоже очень радует. <…> Добавилась система кондиционирования, современная система вентиляции. Все отвечает последним тенденциям, которые на сегодняшний день в столице широко применяются", - уточнил собеседник агентства.

Здание Мариупольского драмтеатра было взорвано 16 марта 2022 года украинскими националистами из формирования "Азов" (в РФ признан террористической организацией и запрещен). Восстановительные работы проводит регион-шеф Санкт-Петербург, их планируют завершить до конца года. На время ремонта драмтеатр получил временную площадку в бывшем Дворце пионеров.

Новая труппа и планы на сезон

По словам Солонина, труппу Мариупольского драмтеатра набрали "с нуля". Среди артистов - представители нескольких российских субъектов, в том числе молодые актеры. Некоторые из них намерены прийти работать в театр уже после того, как завершат свою нынешнюю работу - они проходят срочную службу в ВС России.

В будущем театральном сезоне Мариупольский драмтеатр намерен представить шесть премьерных спектаклей, а также гастролировать по России. "Есть планы подать несколько грантовых спектаклей, в частности вот мы прорабатывали сказку "Морозко" на следующую уже новогоднюю кампанию. И также подаем несколько заявок для участия в фестивале", - поделился собеседник агентства.

В честь открытия Мариупольского драмтеатра 25 декабря запланирован гала-концерт с участием творческих коллективов из Санкт-Петербурга, властей, строителей, а также артистов ДНР. При этом к новогодним праздникам труппа представит спектакли для детей, в частности, премьеру сказки "Аленький цветочек". "Там очень интересные технические и художественные решения. И уже сейчас, насколько я знаю, три четверти зала выкуплены целиком. После Нового года мы покажем сказки "Царевна Лягушка", "Стойкий оловянный солдатик", "Бременские музыканты", - сообщил Солонин.