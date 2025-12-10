На юго-востоке Москвы появились два новых спортивных кластера

В новых пространствах жители разных возрастов и разной спортивной подготовки могут заниматься спортом на свежем воздухе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили два современных спортивных кластера на юго-востоке столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках проектов благоустройства в этом году созданы два крупных спортивных кластера на территории Юго-Восточного административного округа в Нижегородском районе. В новых пространствах местные жители разных возрастов и разной спортивной подготовки могут заниматься спортом на свежем воздухе, кроме того, предусмотрены места для тихого отдыха", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что первая спортивная зона появилась на месте бывшего пустыря напротив дома 2, строение 49 на Рязанском проспекте.

"Теперь любители активного отдыха могут там играть в волейбол и падел-теннис, зимой многофункциональная площадка будет превращаться в каток с искусственным льдом для катания на коньках и игры в хоккей. Дополнительно создана воркаут-зона, проведено озеленение. Второй спортивный кластер обустроили возле дома 8 на улице Нижняя Хохловка - оборудовали площадку для стритбола и корт для падел-тенниса, воркаут-зону с тренажерами и спортивно-гимнастическим комплексом, скейт-парк. Установили всесезонную коробку для командных видов спорта, сделали игровое пространство для детей", - добавил заммэра.

Все зоны нового спорткластера объединили дорожками, вдоль которых разместили энергоэффективные фонари и беседки с лавочками.