В большинстве регионов ЦФО 10-12 декабря ожидаются дожди с мокрым снегом

В Тверской области 10 декабря синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками

КАЛУГА, 10 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют дожди, мокрый снег, местами гололед 10-12 декабря в Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской областях и ряде других регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Температура воздуха будет колебаться от минус 4 до плюс 5 градусов, сообщается на сайтах местных гидрометцентров.

"Ночью временами осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега, местами сильный снег. Днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами туман, налипание мокрого снега, гололед. <...> Температура воздуха ночью - от минус 4 градусов до плюс 1 градуса, днем - от нуля градусов до плюс 5 градусов", - сообщается на сайте гидрометцентра Брянской области.

Дожди с мокрым мокрым снегом в период с 10 по 12 декабря также ожидаются в Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. "В Тверской области 10 декабря синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками, ожидается отложение мокрого снега, гололед. Температура воздуха от минус 2 до плюс 3 градусов в течение суток", - сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

На сайте Гидрометцентра России отмечается, что переменчивая погода связана с прохождением серии атмосферных фронтов североатлантического циклона. В ЦФО ожидаются осадки разной интенсивности, 12 декабря местами возможно усиление ветра до 13-18 м/с.