В Москве водителей призвали отложить поездки на личных авто из-за мокрого снега

В департаменте транспорта столицы сообщили, что возможно образование гололедицы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Москвичей и гостей столицы попросили 10 декабря отложить поездки на личном транспорте и воспользоваться городским из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"В течение дня для поездок по городу используйте городской транспорт. По прогнозам синоптиков, сегодня в течение дня в некоторых районах города ожидается снег. Возможно образование гололедицы", - сказали в департаменте.

По данным на 09:00, интенсивное движение наблюдается на Ленинградском шоссе по направлению в центр, ТТК в районе Новорижской эстакады в оба направления, на МКАД в районе Ленинградского шоссе в оба направления. Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения движения на внутренней стороне ТТК в районе улицы Беговая, на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Самотечной улицы, на внешней стороне Бульварного кольца в районе Чистопрудного бульвара.

Тех, кто не сможет отказаться от личного транспорта, просят быть аккуратными за рулем. "Избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Особенно на тех участках дорог, где есть эстакады и тоннели. Снижайте скорость вблизи пешеходных переходов", - добавили в дептрансе.

Первый устойчивый снежный покров образовался в декабре в Московском регионе, что стало четвертой попыткой формирования зимнего покрова с начала осенне-зимнего сезона. По данным базовой метеостанции города (ВДНХ), за минувшую ночь в столице выпал 1 мм осадков. На других метеостанциях Москвы зафиксировано от 1 до 2 мм небесной влаги, отметил Леус.

На территории восточной части Московской области выпало около 1 мм осадков, в то время как в западной части - около 2 мм. Это привело к формированию локального снежного покрова высотой 1-2 см.