В Новосибирской области более 1,7 тыс. детей перевели на дистант из-за мороза

Температура воздуха составила до 35 градусов

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Свыше 1,7 тыс. детей в Новосибирской области перевели на дистанционный формат обучения из-за экстремально низкой температуры (до -35 градусов). Это связано с тем, что частично приостановлен подвоз к школам в 10 районах региона, сообщили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД).

"Затронуты районы: Болотнинский, Искитимский, Колыванский, Коченевский, Кыштовский, Сузунский, Тогучинский, Черепановский, Чулымский, Новосибирский. Из 107 населенных пунктов не подвезено 1 710 детей. Все учащиеся переведены на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении. Отмечается, что часть детей не посещает школу по причине сезонной заболеваемости и карантина в отдельных классах.

ТУАД Новосибирской области держит на особом контроле состояние 607 школьных маршрутов общей протяженностью 5 554 км. Их расчистка и обработка противогололедными материалами проводятся в приоритетном порядке для минимизации рисков и обеспечения бесперебойности движения транспорта, отметили в ведомстве.