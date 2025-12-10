В больницу на Чукотке передали оборудование с ИИ для медосмотров жителей

Устройство позволит медицинским бригадам непосредственно в стойбищах и малых населенных пунктах проводить базовую диагностику

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Оборудование для оказания диагностической помощи жителям труднодоступных территорий непосредственно на местах передано в Чукотскую районную больницу. Аппарат работает на основе искусственного интеллекта, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"Сегодня арсенал Чукотской окружной больницы пополняется современным оборудованием с искусственным интеллектом. Мы продолжаем работать над тем, чтобы в отдаленных селах и оленеводческих бригадах людям могли оказывать достойную медицинскую поддержку, включая возможность проведения обследований. Наша ключевая задача - обеспечить доступность качественной медицины для жителей округа. Эти мобильные комплексы - реальный инструмент, который делает медицинскую помощь ближе к людям", - приводит пресс-служба слова губернатора Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова.

Уточняется, что новое оборудование позволит медицинским бригадам непосредственно в стойбищах и малых населенных пунктах проводить базовую диагностику, делать рентгеновские снимки с минимальной лучевой нагрузкой. Это сократит время постановки предварительного диагноза и повысит эффективность работы врачей в полевых условиях. Передала новое оборудование в главную больницу Чукотки компания "Чукотснаб".