Совфед одобрил закон о пересмотре зачета срока службы для дезертиров

Законом также расширяется перечень уволенных со службы контрактников, обязанных компенсировать затраты на их военную подготовку

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который в том числе предусматривает, что военнослужащим перестанут засчитывать срок прохождения службы уже спустя два дня после самовольного оставления части.

Изменения внесены в закон "О воинской обязанности и военной службе". Сейчас в срок военной службы не засчитывается время оставления военной части, если оно превышает 10 суток. Согласно одобренному закону, этот временной промежуток сокращен до двух дней. Нововведения затронут и призывников, и контрактников. Кроме того, срок службы призывников перестанут засчитывать, если они без уважительных причин опоздают с прибытием в военную часть больше чем на два дня.

Законом также расширяется перечень уволенных со службы контрактников, обязанных компенсировать затраты на их военную подготовку. Выпускников военных училищ и вузов увольняют с контрактной службы в том числе за нарушение обязательств по защите гостайны, а также если при проверке выяснялось, что их действия создают угрозу безопасности РФ. Уволенные по этим причинам обязаны возместить затраты на их подготовку. Согласно уточнениям в законе, компенсацию также должны будут выплатить контрактники, которых уволили за то, что они получили статус иноагента или ФСБ решила не допускать их к гостайне.

В случае подписания президентом РФ закон вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.