Эксперт Снайдер: освобождение Красноармейска приводит к перелому на переговорах

Европа должна предоставить Украине и Владимиру Зеленскому возможность принять условия, диктуемые реальностью, и перестать настаивать на войне, отметил обозреватель

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Освобождение ВС РФ Красноармейска в ДНР приводит к значительным сдвигам в сторону российской позиции на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение выразил в авторской статье, размещенной на сайте журнала The American Conservative, обозреватель Тед Снайдер.

"Значение падения Покровска (украинское название Красноармейска - прим. ТАСС) заключается в том, что перелом на поле боя послужил причиной [решающего] сдвига за столом переговоров. Европа должна предоставить Украине и ее президенту возможность принять условия, диктуемые реальностью, и перестать настаивать на войне, которая, как она знает, не изменит ничего, кроме числа жертв", - отметил эксперт.

По его мнению, "почти четыре года войны не были войной за быстрое продвижение". "Это была война на изматывание войск Украины до тех пор, пока они не будут настолько истощены, что рухнут под натиском постоянно усиливающихся российских сил. Утверждать, что при нынешних темпах на развал украинского фронта уйдет еще год, все равно что утверждать, что если на разрушение 80% кирпичной стены ушло 100 лет, то при нынешних темпах на ее падение уйдет еще 25 лет. На самом деле она может рухнуть в любой момент", - считает Снайдер.

Он подчеркнул, что освобождение Красноармейска "ставит под угрозу способность украинских ВС снабжать свои войска в Донбассе вооружением и продовольствием". Это может привести к окружению других ключевых городов, находящихся под контролем ВСУ, а также к тому, что перед Россией предстанут "километры незащищенной территории, по которой она могла бы продолжать свое продвижение на запад". Кроме того, продолжил эксперт, взятие российскими ВС города вынудило Запад "пересмотреть свою позицию за столом переговоров".

Красноармейск - один из центров угольной промышленности Донбасса. Бои за агломерацию начались в 2024 году, активная фаза возобновилась весной этого года. В агломерации проживали более 370 тыс. человек, в настоящее время - около 2 тыс. Это один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск. Город логистически важен для ВСУ, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепропетровска. Теперь, после его полного перехода под российский контроль, ВС РФ смогут развивать наступление в сторону Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР.