Индийский фестиваль огней Дивали включили в Список нематериального наследия ЮНЕСКО

Этот праздник также называют индийским Новым годом

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 декабря. /ТАСС/. Фестиваль огней Дивали, который принято называть индийским Новым годом, включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил глава МИД южноазиатской республики Субраманьям Джайшанкар.

Решение было принято во время сессии Межправительственного комитета сохранения культурного и нематериального наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Нью- Дели. "Рад узнать о включении Дивали в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, - написал Джайшанкар в Х. - Это признание огромного культурного, религиозного и духовного значения фестиваля и его роли в объединении людей".

Дивали - один из крупнейших и самых широко отмечаемых праздников в Индии и других странах Азии, а также индийскими диаспорами по всему миру. Он символизирует победу света над тьмой, добра над злом, знания над невежеством. Его отмечают ежегодно в октябре - ноябре. Традиционно по случаю празднования Дивали зажигают свечи, украшают дома гирляндами, запускают фейерверки, обмениваются сладостями и подарками.