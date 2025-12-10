Комитет ГД поддержал во втором чтении запрет продажи вейпов на остановках

Согласно действующим нормам, продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект, который предусматривает введение запрета на продажу табака и вейпов на остановках. Документ на рассмотрение палаты парламента в мае 2025 года внесла Законодательная дума Хабаровского края, в первом чтении он был принят в октябре.

Согласно действующим нормам, продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов. Авторы инициативы предлагают распространить этот запрет на продажу табака и вейпов в ларьках на остановках.

Ко второму чтению в законопроект предлагается внести поправки, которые предусматривают, что табак можно будет продавать на остановках, если это единственный пункт продажи такой продукции в городе. Как объяснил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, это исключение предлагается сделать "для небольших населенных пунктов".

Вместе с тем депутат указал, что, по его мнению, табачные магазины на остановках "не нужны вообще". "Это потенциально место скопления людей, которые ждут свой транспорт. Поэтому законопроект станет дополнительным заслоном, ограничивающим продажу как сигарет, так и вейпов, и защитит граждан от пассивного курения", - объяснил он.

Если Госдума примет законопроект в третьем чтении и его впоследствии подпишет президент РФ, нововведения вступят в силу с 1 марта 2026 года.