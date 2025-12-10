Роспотребнадзор рекомендовал ограничить мероприятия в части ДФО из-за ОРВИ

Организаторам направят рекомендации по проведению необходимых противоэпидемиологических мер

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю рекомендует правительствам региона ограничить новогодние мероприятия в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщила ведущий специалист эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Екатерина Клименко.

"Санитарными правилами рекомендована отмена массовых мероприятий. Решение принимает правительство Приморского края ввиду общего количества случаев заболеваемости ОРВИ и гриппа на территории", - сказала она во время пресс-конференции в пресс-центре "ТАСС Дальний Восток".

Ее поддержала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Алла Косенко, отметив, что рекомендации получат и организаторы праздничных мероприятий.

"Организаторам мероприятий будут направлены рекомендации по проведению необходимых противоэпидемиологических мер: фильтры при посещении елок, проведение дезинфекции до и после мероприятий", - сказала она.