В Москве камеры начали выявлять блокирующие выезд машины

Нарушителям грозит штраф в 3 тыс. рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Система фотовидеофиксации в Москве начала выявлять новый вид нарушения - остановку в местах, где машина мешает пешеходам или другим участникам движения. В тестовом режиме камера установлена на дублере проспекта Маршала Жукова, нарушителям грозит штраф в 3 тыс. рублей, сообщили ТАСС в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

"Создавать помехи для транспорта и пешеходов при остановке автомобиля запрещено пунктом 12.4 ПДД РФ. Комплексы фотовидеофиксации в столице начали распознавать такие нарушения. Теперь камеры ЦОДД фиксируют уже 66 видов нарушений", - привела в пресс-службе слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Первая точка установки - дублер проспекта Маршала Жукова у центра госуслуг в районе Хорошево-Мневники. Соблюдение правил здесь поможет и сквозному движению, и посетителям, которым нужно заехать на парковку и выехать с нее.

Верификация нарушения

Специалисты ЦОДД совместно с Госавтоинспекцией разработали многоступенчатую систему, которая гарантирует точность и исключает необоснованное привлечение к ответственности водителей, вынужденно остановившихся из-за дорожной обстановки.

"Ключевым элементом, отсекающим случаи вынужденной и кратковременной остановки, стала технология временного анализа. Комплексы фотовидеофиксации делают серию снимков с заданным интервалом. Это позволяет отличить длительную парковку, создающую помехи, от кратковременной остановки по необходимости", - добавили в ЦОДД.

Для обеспечения максимальной корректности каждое потенциальное нарушение проходит несколько этапов верификации. Первичный анализ производит искусственный интеллект: алгоритмы автоматически анализируют поток данных с камер, выявляя автомобили, которые остановились с признаками нарушения. Система оценивает длительность и контекст остановки.

На втором этаже эксперты ЦОДД изучают фото, выбранные нейросетью, чтобы убедиться, что остановка действительно подпадает под нарушение и не была вызвана объективными обстоятельствами. Окончательное решение принимает администратор.

"Только после этой двойной проверки верифицированные материалы передаются администраторам, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях. Их сотрудники принимают итоговое решение о вынесении постановления", - заключили в ЦОДД.

Сегодня в Москве работают 3,8 тыс. комплексов фотовидеофиксации, которые умеют распознавать 66 видов нарушений. Камеры размещены в местах аварийности и там, где водители чаще всего не соблюдают ПДД: превышают скорость, игнорируют требования дорожной разметки и знаков, не пристегиваются за рулем, отвлекаются на телефон.